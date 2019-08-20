جراحة ناجحة تنقذ حياة طفل ابتلع مسمارا حديديا بمكة

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة طفل عمره سنة، كان يعاني من حالة اختناق تام، بسبب انسداد القصبة الهوائية.

وتم نقل الطفل إلى غرفة العمليات مباشرة، وإخراج المسمار بأسرع وقت ممكن، ليعود الطفل إلى التنفس بشكل طبيعي، بعد تغير لون وجهه.

وبدأت الواقعة بحضور والد الطفل إلى المستشفى عن طريق “قسم الطوارئ والحوادث”، حاملا ابنه في حالة إختناق تام، بسبب انسداد القصبة الهوائية.

وعلى الفور تدخل الدكتور طارق عيدروس، رئيس الفريق الطبي ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور نايف بافرط، والدكتورة أثير الشريف، ونقلوا الطفل إلى غرفة العمليات مباشرة، ليتم إخراج المسمار بأسرع وقت.

من جانبه، شكر والد الطفل المستشفى، على جاهزيتها واستعدادها التام لاستقبال ابنه، وإنقاذه بعد انقطاع التنفس عنه.

وأعرب الدكتور فواز الجهني، مدير مستشفى النور التخصصي، عن شكره للفريق الطبي المعالج، داعيا جميع الآباء والأمهات لأخذ الحيطة والحذر على أطفالهم لخطورة سنهم العمري. مؤكدا أن المستشفى بجميع طاقمه الطبي والتمريضي يعمل جاهداً بأي وقت لخدمة الجميع سواء أكان مواطناً أو مقيما.