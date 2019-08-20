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بعد توفر الأدلة

شرطة مكة: الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

شرطة مكة: الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة
weam.co/607909
واس - الوئام:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، فقد تمت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة ، والقبض على عناصره ، مواطن ومقيم من الجنسية الفلسطينية ، في العقد الرابع من العمر.

وأضاف الغامدي أن ذلك جاء بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة ، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بإرتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات ، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات ، وجرى إيقافهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك، فإنها تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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