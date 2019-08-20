التعليقات: 0

“عمل الرياض” يستقبل 5335 ملف حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 6 أشهر

“عمل الرياض” يستقبل 5335 ملف حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 6 أشهر
weam.co/607910
واس- الوئام

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 5335 معاملة حماية أجور خلال 6 أشهر حيث يرصد برنامج “حماية الأجور” عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وأوضح مدير عام مكتب عمل الرياض بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أنه في حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال الموظفين.

وأكد “عسيري”، أنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية بتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.

روابط ذات صلة

عمل الرياض يستقبل 5335 ملف حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص

عمل الرياض يستقبل 5335 ملف حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص

“هدف” يودع الدعم المالي لشهر يوليو للمنشآت المستفيدة من “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”

“هدف” يودع الدعم المالي لشهر يوليو للمنشآت المستفيدة من “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”

“عمل الرياض” يضبط 286 مخالفة وإنذار 190 خلال أسبوع

“عمل الرياض” يضبط 286 مخالفة وإنذار 190 خلال أسبوع

“سكني” يُصدر تقريره الشهري.. ويكشف عن تحديثات البناء في 100 ألف وحدة سكنية

“سكني” يُصدر تقريره الشهري.. ويكشف عن تحديثات البناء في 100 ألف وحدة سكنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>