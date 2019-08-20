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بشمال سيناء

مصر.. مصرع 11 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

مصر.. مصرع 11 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
weam.co/607940
واس - الوئام:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ١١ إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة العبور بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت، أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات، بادرت بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مقتل ١١ إرهابيا والتحفظ على ما عثر بحوزتهم من أسلحة عبوات متفجرة واحزمة ناسفة.

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