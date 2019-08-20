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هوك: طهران كانت تحول لمليشيا حزب الله 700 مليون دولار سنويًا

هوك: طهران كانت تحول لمليشيا حزب الله 700 مليون دولار سنويًا
weam.co/607944
متابعات- الوئام

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن براين هوك، إن واشنطن تطلع شركائها على أنشطة إيران الإرهابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إيران استخدمت عائدات النفط لتمويل برامجها الصاروخية ورعاية الإرهاب، لافتًا إلى أن صادرات إيران النفطية انخفضت إلى مستويات متدنية قياسية.

وأوضح “هوك”، أن واشنطن منعت وصول مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري والخزينة الإيرانية، لافتًا إلى أن طهران كانت تحول إلى مليشيا حزب الله 700 مليون دولار سنويًا، وأن الضائقة المالية دفعت أمين عام حزب الله في مارس إلى طلب التبرعات.

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