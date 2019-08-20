الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق غدا

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/08/21 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة، وحائل، وأجزاء من منطقة القصيم، والدوادمي.

وشملت التوقعات، أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات الطائف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة.