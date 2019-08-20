دفاع شقيق أمير قطر المتورط في قضية قتل عرض مقابلا ماليا لإنقاذه

الوئام - متابعات

أفاد تقرير لقناة العربية بأن محامي خالد بن حمد آل ثاني الأخ الأصغر لأمير قطر عرضوا تسوية مالية مع المدعين في مقابل التنازل عن القضية التي تنظرها محكمة فيدرالية أميركية، والمتهم فيها خالد بن حمد بأمر حارسه الشخصي بقتل شخصين أميركيين.

وهذه واحدة من فصول قضية الدعوى القضائية التي رفعها أميركيان ضد المتهم خالد بن حمد آل ثاني أمام محكمة اتحادية في فلوريدا.

ويتهم المواطنان الأمريكيان ماثيو بيتارد، وماثيو اياندي الشيخ خالد بن حمد آل ثاني بخرق قوانين العمل في فلوريدا وكاليفورنيا والقوانين الاتحادية الأميركية بشأن معاملة أصحاب العمل مع عمالهم وموظفيهم.

ومن ضمن الشكوى التي تقدّم بها بيتارد وأياندي أنهما تعرضا لأضرار ومعاشات غير مدفوعة وساعات عمل إضافية، وظروف عمل غير مقبولة مثل منع الراحة والعمل لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان لأيام بدون السماح للأجير بأخذ ساعات أو يوم استراحة.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية، يواجه المدّعيان ماثيو بيتارد وماثيو اييندي عرقلة واضحة من قبل الشيخ خالد آل ثاني للاعتراف بالضرر والوصول إلى التعويض، أو حتى المثول أمام القضاء لحسم الخلاف القانوني بحسب الأصول.

إلى ذلك يرفض محاميو خالد بن حمد المسجّلين في أوراق الدعوى القضائية تارة تلقّي أوراق الدعوى وتارة يرفضون الاعتراف بتمثيلهم له.

ويظهر في أوراق الدعوى أن المحامي “أريي كبلان” يمثّل خالد بن حمد وشركة “جيو ستراتيجك ديفانس سولوشان” و “كاي اتش هولدينغ” لكن المحامي “كابلان” بحسب هذه المعلومات يعرقل مسار العمل القضائي برفضه استلام أوراق الدعوى أو ينفي أنه يمثّل المتهم القطري خالد آل ثاني أو الشركات التي يملكها أو يدّعي بيتارد وأياندي عليها.

وبحسب تقرير العربية، فإن المحامي “اريي كابلان” من مكتب “بيلسبوري، وينثروب، شوو، بيتمان” ومقرّه في ميامي يمثّل خالد بن حمد فيما يمثّل “مكتب دينسمور شوول” في سينسيناتي أوهايو شركة كاي اتش هولدينغ التي تعاملت مع أصحاب الدعوى.

وتشير المعلومات إلى أن المحامين تحدّثوا من قبل إلى المدّعين في مناسبات مختلفة، مرّة وجّهوا رسالة إلى المدّعي بيتارد ردّاً على مطالبته باسترداد معداته، واعتبر المحامون أنهم يمثّلون الشيخ خالد بن حمد، أو الشركة المتعاقدة، وحاولوا إما التوصّل إلى التراضي على التعويضات أو تهديد المدّعين بدعاوى قضائية.

وتؤكد أن صاحبي الدعوى، بيتارد واييندي حاولا التوصّل عن طريق هؤلاء المحامين إلى تسوية مع خالد بن حمد لكن التسوية فشلت.

ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن المتهم خالد بن حمد بحسب أوراق الدعوى عرّض “مساعده الطبي” ماثيو اييندي لساعات طويلة من العمل المجهد، كما أنه طلب من مساعده ماثيو بيتارد اغتيال شخصين عندما كان في كاليفورنيا العام 2017 ثم هدّده بالقتل في الدوحة العام 2018 وشهر عليه سلاحاً وأرغمه على توقيع أوراق قانونية تحت التهديد.