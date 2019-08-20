“الرئاسة” تكتسح أشواط اللقايا .. و” الشامخة ” سيدة النوماس بالمركز الأول

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

تصدرت “الشامخة” لهجن الرئاسة مع المضمر المجازف : محمد عتيق بن زيتون المهيري الشوط الأول المخصص للأبكار اللقايا في الأشواط المسائيه بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية محققتا أفضل توقيت زمني قدره 6:07:99 , فيما أحرزت الرئاسة نفسها ثمانية مراكز من أصل 16شوط حيث جاءت في المركز الأول من الشوط الثاني ..

(لهب) لـ هجن الرئاسة

الشوط 3 ..

(محنة) لـ هجن الرئاسة

الشوط 4 ..

(صوغان) لـ هجن الرئاسة

الشوط 5 ..

(صواب) لـ هجن الرئاسة

الشوط 6 ..

(زعفران) لـ هجن الرئاسة

الشوط 7 ..

(شهلولة) لـ هجن النايفات

الشوط 8 ..

(شاهين) لـ هجن الرئاسة

الشوط 9 ..

(شواهين) لـ هجن العاصفة

الشوط 10 ..

(متعب) لـ هجن الرئاسة

الشوط 11 ..

(مهمة) لـ هديان بادي العتيبي

الشوط 12 ..

(شاهين) لـ سالم سعيد منانة غدير الكتبي

الشوط 13 ..

(غزل) لـ صالح دعيكان صالح المري

الشوط 14 ..

(الكايد) لـ خالد حمدان حامد البلوي

الشوط 15 ..

(حلوه) لـ محمد عتيق بن زيتون المهيري

الشوط 16 ..

(راهي) لـ حمد بن راشد البريصي المري.