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في مباراة مثيرة

قبل مواجهة الهلال داكوستا وجماهير الاتحاد يحرجان سييرا

قبل مواجهة الهلال داكوستا وجماهير الاتحاد يحرجان سييرا
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الوئام-جدة-محمد بن نافع
قدم المغربي، مروان داكوستا، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزا وظهر بجاهزية كبيرة جدا في لقاء فريقه ونظيره العهد اللبناني ضمن منافسات ذهاب دور ال (32) من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجده ” الجوهرة المشعة ” والذي انتهى بنتيجة (3-0) لأصحاب الأرض كان لداكوستا نصيب من الثلاثية الاتحادية بعد رأسية جميلة سكنت الشباك اللبنانية كثاني أهداف العميد ، تألق المغربي قابله ترحيب كبير من قبل الجماهير الحاضرة في اللقاء ورددت اسمه كثيرا قبل أن يقرر مدرب الفريق لويس سييرا استبداله قبل نهاية اللقاء.
تجدر الإشارة الى أن قائمة الفريق الاتحادي والتي ستخوض لقاء الدور الربع نهائي من دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي  خلت من اسم مروان داكوستا على الرغم من معاناة الدفاع الاتحادي في البطولة القارية حيث يعتبر الدفاع الأضعف.

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