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“الفيصل” يطلق أوبريت وفعاليات سوق عكاظ 13

“الفيصل” يطلق أوبريت وفعاليات سوق عكاظ 13
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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مساء الثلاثاء فعاليات أوبريت “سوق عكاظ التاريخي” في دورته الثالثة عشرة، والفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة له.

وعُزف السلام الملكي، وبعدها بدأت الجولة لزيارة الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات سوق عكاظ 13، التي تحتضن 11 دولة مشاركة، إضافة لمشاركة القوات البرية بجناح، تستعرض من خلاله بطولات الحد الجنوبي.

وتم استعراض ثلاثة فائزين بجوائز “شاعر سوق عكاظ الـ 13″، وأُعلنت نتائج المسابقة، وحصل الفائز بالمركز الأول وبلقب شاعر عكاظ على مبلغ مليون ريال، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 250 ألف ريال.

وبدأ أوبريت سوق عكاظ بغناء فنان العرب محمد عبده، مع لوحات تراثية تحاكي العصر القديم، وبدأت بعدها الفنانة كارول سماحة أداء مقطع من أوبريت وسط إيقاعات تراثية جميلة، وبعدها صعد الفنان كاظم الساهر على المسرح بأداء وتناغم الفرق المشاركة في الأوبريت وسط إشادة كبيرة من الحاضرين.

واختُتمت عروض الأوبريت بكلمات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأداء المنشد فهد مطر.

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