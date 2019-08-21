الاستقرار يمنح أفضلية للنصر والهلال في الدوري السعودي

الرياض- الوئام:

أنفقت الأندية السعودية الملايين على تدعيم صفوفها لكن الاستقرار ربما يكون العنصر الأكثر تأثيرا في ترجيح كفة الغريمين التقليديين النصر والهلال للتنافس مجددا على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مع انطلاق الموسم الجديد يوم الخميس.

وبعد صراع مثير على الصدارة الموسم الماضي، حيث انتزع النصر اللقب بفارق نقطة واحدة عن الهلال، كان فارق النقاط ضخما مع أقرب المنافسين إذ ابتعد التعاون صاحب المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن الهلال وصيف البطل.

وأبقى النصر على البرتغالي روي فيتوريا، مدرب بنفيكا السابق،بعدما ترك بصمة منذ تعيينه في يناير كانون الثاني وقاد الفريق

لتعويض فارق كبير من النقاط وانتزاع اللقب بعد 11 فوزا في آخر 12 مباراة، بما في ذلك الانتصار 3-2 على الهلال بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

ونجح النصر في الاحتفاظ تقريبا بأغلب التشكيلة التي ساهمت في فوزه باللقب، وسيستمر المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري برصيد 34 هدفا وهو رقم قياسي في موسم واحد، في قيادة الهجوم بجانب مواطنه نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى.

وفي الوقت الذي رحل فيه المهاجم الدولي محمد السهلاوي عن النصر متجها إلى الشباب بحثا عن فرصة اللعب بشكل أساسي، فإن حامل اللقب تعاقد مع المهاجم الواعد عبد الفتاح آدم بعد موسم مذهل مع التعاون،كما ضم صالح آل عباس هداف نجران.

وتلقى النصر دفعة إضافية قبل انطلاق الدوري بعدما تأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا بتفوقه 4-3 في النتيجة الإجمالية على الوحدة الإماراتي بفضل ثنائية لحمد الله وثنائية للبرازيلي جوليانو.

ويبدو موقف الهلال متشابها مع النصر، فاحتفظ بلاعبيه الأجانب البارزين مثل الهداف الفرنسي بافتيمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو كما ضم أندريه كاريو لاعب بيرو بشكل نهائي بعد فترة إعارة ناجحة.

وظهر الهلال بشكل مبشر في بداية الموسم تحت قيادة مدربه الجديد رازفان لوتشيسكو وصعد إلى دور الثمانية في دوري الأبطال على حساب منافسه المحلي الأهلي بانتصاره 4-3 في مجموع المباراتين في أول اختبار لمدربه الروماني.

وقال لوتشيسكو بعد تعيينه في يونيو حزيران “أعلم حجم الحماس والطموح الكبير لدى الجماهير وأشعر بمسؤولية كبيرة تجاه ذلك. سأبذل قصارى جهدي مع فريقي المعاون لإسعاد جماهير الهلال وتقديم موسم ناجح.

“أعرف أن الجماهير لا تعلم الكثير لأنني قادم من بلد وثقافة مختلفة لكني سأبذل مع فريقي المعاون أقصى ما لدينا لننال احترام

الجماهير”.

وسيحاول الأهلي، الذي حل رابعا الموسم الماضي، العودة إلى المنافسة بجدية على اللقب، ولجأ إلى شرق أوروبا بتعاقده مع الثنائي البوسني إلفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش والصربي دانييل أليكسيتش إلى جانب تعيين المدرب المخضرم برانكو إيفانكوفيتش.

وبعد صراع مرير للهروب من الهبوط الموسم الماضي، يأمل الاتحاد،بطل آسيا 2004 و2005، أن يقدم صورة مختلفة في الموسم الجديد.

وأظهر الاتحاد، الذي ضم الأرجنتيني إميليانو فيكيو والتشيلي لويس خيمنيز والواعد هارون كمارا، مؤشرات جيدة وتأهل إلى دور

الثمانية في دوري الأبطال بعد الفوز ذهابا وإيابا على زوب آهان الإيراني والتفوق 6-4 في مجموع المباراتين.

وتبدو رغبة الشباب قوية في للعودة للمربع الذهبي على الأقل،وأبرم العديد من الصفقات والتي تضمنت السهلاوي والأرجنتيني

كريستيان جوانكا والكولومبي دانيلو أسبريا.