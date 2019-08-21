بومبيو يحذر من “اضطراب جديد” بعد انتهاء حظر الأسلحة على إيران

نيويورك – وكالات – الوئام

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المجتمع الدولي، الثلاثاء، إلى العمل على منع إيران من “خلق اضطراب جديد” بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وكذا حظر السفر على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وحث بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى “فكر جديد لحل المشكلات القديمة”، مشيرا إلى مشكلات منها الصراعات في ليبيا وسوريا والشقاق بين عدد من دول الخليج وقطر.

وأشار بومبيو تحديدا إلى إيران. وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.

وقال بومبيو “منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين حملة ابتزاز دبلوماسي”.

وأضاف “سيكون أمام المجتمع الدولي كثير من الوقت قبل أن تتحرر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك”.