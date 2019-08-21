خمسة لاعبين يستحقون المتابعة في دوري المحترفين السعودي

الرياض – وكالات – الوئام

ينتظر محبو وعشاق دوري المحترفين السعودي انطلاق الموسم الجديد من المسابقة، غدا الخميس، في ظل احتشاد الأندية السعودية بعدد من اللاعبين الموهوبين هم الأبرز الآن على الساحة الكروية العربية.

ويتطلع عشاق متابعة دوري المحترفين السعودي لمتابعة الأبرز من بين هؤلاء اللاعبين، وخصوصًا خمسة منهم:

* عبد الرزاق حمد الله (النصر):

حطم الموسم الماضي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، عندما أحرز 34 هدفا، ولعب دورا مؤثرا في مشوار النصر نحو التتويج عقب منافسة مثيرة مع الغريم التقليدي الهلال في الأمتار الأخيرة.

أثار جدلا في مطلع الصيف الحالي بعدما انسحب من تشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية، لكنه حظي بدعم المشجعين وسيحاول تكرار تألقه، وربما العودة لتشكيلة المنتخب الوطني بعد رحيل المدرب إيرفي رينار الذي تولى قيادة منتخب السعودية.

* سيباستيان جيوفينكو (الهلال):

انضم للهلال في يناير (كانون الثاني) الماضي، ورغم أنه سجل وصنع العديد من الأهداف إلا إنه لم يظهر بمستواه السابق مع تورونتو، المنافس في الدوري الأمريكي.

وسيحمل اللاعب الإيطالي، الذي أحرز 68 هدفا في 114 مباراة بالدوري الأمريكي، آمال العديد من مشجعي الهلال في استعادة لقب الدوري.

* محمد السهلاوي (الشباب):

اضطر السهلاوي لتقبل فقدان موقعه في التشكيلة الأساسية للنصر، مع تألق الهداف المغربي حمد الله، ليقرر الانتقال إلى الشباب بحثا عن فرصة جديدة.

وسيحاول السهلاوي أن يكتب صفحة جديدة في مسيرته، ويستعيد أيام تألقه رغم أنه سيواجه منافسة قوية أيضا على مركز المهاجم في النادي القادم من الرياض.

* عمر السومة (الأهلي):

بعد موسم مخيب للآمال؛ سيحاول السومة أن يستعيد التألق الذي جعله ينال جائزة هداف الدوري ثلاث مرات متتالية في الفترة من 2015-2017. وتأثر السومة بتراجع أداء الأهلي الموسم الماضي، إضافة لغيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات، لكنه سيتطلع إلى قيادة ناديه القادم من جدة للتتويج كما فعل في 2016.

* هارون كمارا (الاتحاد):

رغم هبوط ناديه القادسية إلى الدرجة الثانية، خطف كمارا البالغ عمره 21 عاما الأضواء، بسبب قوته وقدرته على تسجيل الأهداف وسرعته الفائقة.

لكن كمارا سيكون مطالبا بتطوير مستواه بالشكل الذي يجعله يقود هجوم ناديه الجديد الاتحاد، الذي صارع أيضا للهروب من الهبوط، لكنه سيأمل في الظهور بشكل مختلف في الموسم الجديد، واستعادة مكانته كبطل سابق للسعودية وآسيا.