4 عيادات بيطرية و15 طبيب لتقديم الخدمات للهجن المشاركة في مهرجان ولي العهد

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف فرقا بيطرية لتقديم الخدمات للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف.

وفِي التفاصيل تتولى الفرق البيطرية إجراءات الكشف والعلاج للهجن المشاركة والتي تراجع العيادة البيطرية بالميدان كذلك تقوم بتقديم التوعية والإرشاد.

وقدمت الفرق الخدمات البيطرية للعديد من الهجن فيما تستقبل العيادات المتنقله الإبل في حالة الإصابات والطوارئ وتقديم الخدمات اللازمة وعمل الفحوصات والإستقصاء.

كما بلغ عدد العيادات البيطرية المتنقلة المشاركة ٤ عيادات لمرافقة الهجن أثناء السباق والدخل في حالات الطوارئ أو الإصابات

و١٥ طبيب ومساعد بيطري.