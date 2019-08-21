المجلس الأوروبي ينتقد أردوغان بعد تعيين وصاة على بلديات كردية

أنقرة - وكالات – الوئام

أفاد المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس الأوروبي، دانييل هولتجن، بأن تعيين وصاة على بلديات دياربكر وماردين وفان يضر بانتخابات الحادي والثلاثين من مارس (آذار) وبمسار الديمقراطية في الإدارات المحلية في تركيا.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر أوضح هولتجن أنهم سيواصلون متابعة الوضع عن كثب، مشيرا إلى أن الأمر يبعث على القلق الشديد.

من جانبه أعرب رئيس مجلس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، أندرس كناب، عن قلقه الشديد من تعيين الوصاة، مشددا على ضرورة ضمان انتخاب المواطنين لإدارات جديدة بدون إضاعة للوقت في المدن التي شهدت تعيين وصاة.