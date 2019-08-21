التعليقات: 0

التركيز على محضر مجلس الاحتياطي

أسعار الذهب تستقر فوق 1500 دولار

أسعار الذهب تستقر فوق 1500 دولار
weam.co/608071
لندن- الوئام:

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو تموز لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1503.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو تموز، الذي قرر خلاله البنك المركزي
الأمريكي خفض الاسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين
0.4 بالمئة ليصل إلى 845.08 دولار للأوقية.ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1481.13 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

الذهب مستقر بعد نزوله دون مستوى 1500 دولار

الذهب مستقر بعد نزوله دون مستوى 1500 دولار

الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم والدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم والدولار

الذهب يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي

الذهب يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>