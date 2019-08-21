التعليقات: 0

خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا نحو الحكم المدني

البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان

البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان
weam.co/608097
الخرطوم – وكالات – الوئام

أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان، وذلك خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًًا نحو الحكم المدني.

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، قد أعلن أمس الثلاثاء أن البرهان، رئيس المجلس، أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ووفق الوكالة يضم المجلس: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن (رئيساً لمجلس السيادة)، وبعضوية من المجلس العسكري تضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، ومن قوى حركة الحرية والتغيير: حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى سعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

روابط ذات صلة

البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني غدا

البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني غدا

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالين هاتفيين برئيس المجلس السيادي بالسودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير

المجلس العسكري السوداني: نسعى لصون أمن البلاد دون موالاة لأية فئة

المجلس العسكري السوداني: نسعى لصون أمن البلاد دون موالاة لأية فئة

الاتفاق السوداني جاهز والتوقيع الخميس

الاتفاق السوداني جاهز والتوقيع الخميس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>