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بعقد يمتد لثلاث سنوات

الرائد يضم لاعب الوسط السوري جهاد الحسين

الرائد يضم لاعب الوسط السوري جهاد الحسين
weam.co/608099
الرياض – وكالات – الوئام

أعلن نادي الرائد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع لاعب الوسط السوري المخضرم جهاد الحسين (35 عاما) بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته غدا الخميس.

وأعرب الحسين عن سعادته بالتوقيع للرائد، وقال في مقطع مصور على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: “وقعت اليوم عقدا مع نادي الرائد، وأتمنى التوفيق معهم، وأن أكون عند حسن ظن إدارة النادي”.

وكان عقد جهاد الحسين مع التعاون السعودي انتهى هذا الصيف بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق.

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