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تتميز بتخزين المعلومات الشخصية والطبية والسكنية

تطبيق “بطاقة الحج الذكية” بدلاً من جواز السفر في العام المقبل

تطبيق “بطاقة الحج الذكية” بدلاً من جواز السفر في العام المقبل
weam.co/608103
الرياض – وكالات – الوئام

تبدأ وزارة الحج والعمرة طبيق مشروع “بطاقة الحج الذكية”، خلال موسم الحج المقبل، وسيتم طبع البطاقة في بلد الحاج ليحملها أثناء دخوله أراضي المملكة، بحيث تُغنيه عن تقديم جواز سفره.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن أن بطاقة الحج الذكية تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، ويمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين، ويستطيع من خلالها سحب الأموال، ويدخل بها المخيم.

من جانبها، ذكرت مصادر أن قيمة البطاقة الذكية، التي سيتم إطلاقها ضمن مشروع الحج الذكي، تزيد على 100 دولار.

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