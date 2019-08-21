صحيفة “لاكروا” الفرنسية: السودان يقلب صفحة من تاريخه

باريس – صحف - الوئام

قالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إن توقيع الأطراف السودانية على الاتفاق الانتقالي مهّد الطريق لتسوية الأزمة السياسية، بعد ثمانية أشهر من المظاهرات.

وأضافت الصحيفة بقولها “لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة الناشئة عن الثورة السودانية: أولها، اقتصادي، حيث سيكون على هذه الحكومة تحسين الوضع الاقتصادي لتقليل خطر حدوث حركة احتجاج جديدة.

وأشارت إلى أن التحدي الثاني، سياسي، في ظل وجود مخاوف من حدوث انقلاب، أو مصادرة السلطة، من قبل بعض رجالات النظام السابق.

وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة في السودان.

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، قد أعلن أمس الثلاثاء أن البرهان، رئيس المجلس، أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ووفق الوكالة يضم المجلس: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن (رئيساً لمجلس السيادة)، وبعضوية من المجلس العسكري تضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، ومن قوى حركة الحرية والتغيير: حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى سعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.