“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8508.93 نقطة

واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 80.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8508.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة, تشب, وقت اللياقة, مجموعة السريع, وصناعة الورق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات زين السعودية, تبوك الزراعية, كهرباء السعودية, البلاد, والأسماك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.12% و6.77%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، دار الأركان, أميانتيت, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 14.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3862.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.