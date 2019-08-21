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بعد تصريحاته حول الموسيقى

“كبار العلماء” ترد على الداعية الغامدي بأبيات من الشعر

“كبار العلماء” ترد على الداعية الغامدي بأبيات من الشعر
weam.co/608150
متابعات - الوئام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد تصريحات الداعية الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، والتي قال فيها إنه يحب السينما الأجنبية والموسيقى الطربية الهادئة.

وقال الداعية الغامدي، في رد على سؤال خلال حوار أجرته معه صحيفة “كيو بوست”: “(…) تعجبني السينما الأجنبية جدًّا؛ خصوصًا التي تكون لها قصة محبوكة أو تجسد شخصية تاريخية مميزة أو تكون فيها أحداث شجاعة وإقدام وجسارة وذكاء، ويستميلني من الموسيقى ما يكون له ألحان طربية هادئة”.

من جانبها، ردت هيئة كبار العلماء على تصريحات الداعية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، بعدة أبيات من الشعر، وهي:

من لم يــزدهُ العـلم تقــــوى لربـــهِ … فلـــم يؤتـهُ إلا لأجلِ شقائهِ
وما العلم عند العالمين بحدّه … سوى خشيةِ الباري وحسن لقائهِ
ومن أعظم التقوى النصيحةُ إنها … من الدين أضحت مثل أُس بنائهِ

ونال رد الهيئة إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شكروا جهدها في نشر الدين، والدفاع عن الكتاب والسنة.

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