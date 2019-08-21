تدشين أسطول النقل المدرسي لأكثر من 27 ألف طالب وطالبة بالطائف في 400 مدرسة

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

دشّن المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، أسطول النقل التعليمي الجديد بالطائف، والذي سيستفيد منه أكثر من 27 ألف طالب وطالبة، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي وممثل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومدير إدارة خدمات الطلاب وعدد من المشرفين.

يأتي ذلك بعد أن أبرمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عقداً جديداً مع إحدى الشركات التنفيذية وأسندت لها خدمات النقل التعليمي لمدارس تعليم محافظة الطائف (بنين، بنات).

وتضمن الأسطول الحديث وجود إضافات أمنية جديدة في الحافلات، منها إطلاق جرس الإنذار للنقل التعليمي الآمن في داخل حافلة النقل عند إطفاء المركبة، مما يستوجب على سائق الحافلة المرور عبر المقاعد حتى الوصول إلى نهاية الحافلة وإغلاق الجرس بطريقة يدوية، وهذا يؤدي لضمان متابعة السائق لجميع المقاعد في الحافلة وسلامتها من وجود أي طالبة أو طالبة قبل الانتهاء من مهمة النقل، فيما يبلغ عدد الحافلات 650 حافلة، ويستفيد من هذا النقل أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في 400 مدرسة من مدارس تعليم الطائف الداخلية والخارجية، و1178 طالب وطالبة من طلاب التربية الخاصة والحركية.

ويضمن العقد الجديد لأسطول النقل التعليمي توفير خدمات مريحة وآمنة وأيضاً توفير التجهيزات والمتطلبات في الحافلات، أبرزها نظام التتبع للحافلات من غرفة العمليات، والإشراف الفني عليها من قبل شركة تطوير والإشراف العام من قبل مشرفي إدارة خدمات الطلاب.