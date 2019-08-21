التعليقات: 0

مسؤولان: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن

مسؤولان: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن
weam.co/608166
وكالات- الوئام

قال مسؤولان أمريكيان، لـ”رويترز”، اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 أسقطت فوق محافظة ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في اليمن، ففي يونيو، قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين
أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأمريكية بمساعدة إيران.

وتنفذ القوات الأمريكية من حين لآخر ضربات بمقاتلات أو طائرات مسيرة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وذكر أحد المسؤولين أن الطائرة أسقطت فيما يبدو بصاروخ سطح/جو أطلقه الحوثيون، بينما قال الثاني إن من السابق لأوانه تحديد الجهة المسؤولة عن الواقعة.

ويأتي إسقاط الطائرة المسيرة في خضم تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام
الماضي من اتفاق دولي يرمي لتحجيم طموحات إيران النووية، وبدأت في زيادة العقوبات.

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان اليمني يحذر من مخاطر أي محاولات لتشطير اليمن

رئيس البرلمان اليمني يحذر من مخاطر أي محاولات لتشطير اليمن

الأمم المتحدة تندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية بالمملكة

الأمم المتحدة تندد بهجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية بالمملكة

“المالكي”: التحالف مستمر في دعم الشرعية وتحرير اليمن من أي وجود لميليشيا الحوثي

“المالكي”: التحالف مستمر في دعم الشرعية وتحرير اليمن من أي وجود لميليشيا الحوثي

الإرياني: نثمن دور السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن

الإرياني: نثمن دور السعودية والإمارات في احتواء أحداث عدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>