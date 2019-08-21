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اعتماد 30 مليونا مكافآت لطلاب عسير

اعتماد 30 مليونا مكافآت لطلاب عسير
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عسير- الوئام- عبدالله العازمي

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف 30.5 مليون ريال، تمثل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام1439هـ، وشهر محرم، وشهر صفر، وشهر ربيع أول لعام 1440هـ.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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