النسخة الأقوى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تنطلق غدًا بمواجهتين

واس- الوئام

تعود الحياة، غدًا الخميس، للملاعب الرياضية في مختلف مدن المملكة، إيذانًا بانطلاق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سيشهد أقوى وأضخم نسخة في تاريخه بعد أن حظيت الأندية بدعم سخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، حيث حرصت الهيئة العامة للرياضية على أن تقدم شكرها لسموه على اهتمامه بقطاع الرياضة والشباب في المملكة باستمرارية إطلاق مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للعام الثاني على التوالي، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة خلال حفل تدشين الدوري يوم الأحد الماضي.

وتعد النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الثانية عشرة، بعد أن تم إقرار دوري المحترفين بنظام الاحتراف الكامل في موسم (2009-2008).

وكانت النسخة الأولى، شهدت مشاركة 12 فريقًا، ليتوالى تطوير الدوري وزيادة عدد الفرق المشاركة حتى الوصول إلى 16 فريقًا بدءًا من النسخة الماضية.

وبالعودة إلى سجل أبطال النسخ الماضية من دوري المحترفين السعودي، وضع نادي الاتحاد نفسه كأول بطل لدوري المحترفين بعد تغيير نظام المسابقة، فيما حقق الهلال لقب المسابقة في عامين متتاليين 2009 – 2010م و 2010 – 2011م، ونال الشباب لقب الدوري موسم 2011 – 2012م، وفي نسخة عام 2012 – 2013م كتب نادي الفتح اسمه في سجلات أبطال الدوري لأول مرة في تاريخه، وفي موسم 2013 – 2014م حقق النصر لقب الدوري، واستطاع أن يحافظ على اللقب في النسخة التالية من عام 2014 – 2015م، فيما صعد الأهلي القمة في عام 2015 – 2016م، ليعود الهلال مجددًا للظفر بلقب دوري المحترفين لعامين متتاليين 2016 – 2017م و 2017 – 2018م، وكان للنصر الأولوية بفوزه بلقب دوري المحترفين بعد تغيير مسماه إلى “دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين” في آخر النسخ الموسم الماضي.

وينتظر الشارع الرياضي السعودي، انطلاق النسخة الأقوى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يدشن بطل النسخة الماضية النصر مواجهات الجولة الأولى من المسابقة حينما يستقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض فريق ضمك الوافد الجديد لدوري المحترفين، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يستضيف الأهلي نظيره العدالة في ثاني لقاءات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري.