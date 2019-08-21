موجة غبار كثيفة على أجزاء من طرق الخرمة ورنية والساحل الجديد والقديم

ضربت عاصفة ترابية شديدة أجزاء من طريق الخرمة رنية وطريقي الساحل الجديد و القديم، مايؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الخميس الموافق 2019/08/22 في المملكة، قائلة إن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على االمنطقة الشرقية، الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.