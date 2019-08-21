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الإمارات تفرض ضريبة على منتجات التدخين الإلكتروني والمشروبات المحلاة

الإمارات تفرض ضريبة على منتجات التدخين الإلكتروني والمشروبات المحلاة 
weam.co/608181
الوئام-مكة

قالت الإمارات العربية المتحدة،اليوم،الأربعاء، إنها ستفرض ضريبة “انتقائية” بنسبة 100 بالمئة على منتجات التدخين الإلكتروني وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات المحلاة بدءا من أول يناير  2020، حسبما أوردته وكالة أنباء
الإمارات.
وقالت الوكالة الرسمية إن القرار يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

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