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البنوك السعودية: إلزام جميع المحلات التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا التاريخ

البنوك السعودية: إلزام جميع المحلات التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير الدفع الإلكتروني في هذا التاريخ
weam.co/608191
الوئام - متابعات

أعلنت البنوك السعودية، الأربعاء، عن إلزام جميع المحلات التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بدءا من تاريخ 2020/8/25.

وقالت البنوك السعودية، في بيان، لا يحق للمحل التجاري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار رفض قبول أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل، وفي حال رفضها تعد مخالفة تعرض التاجر للغرامة، كما لا يحق للمحل التجاري أخذ أي نوع من أنواع الرسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشترياته، وتعد أيضا مخالفة من التاجر في حال أخذه أي رسوم من الزبون تعرضه للغرامة، وعلى الزبون إبلاغ مركز البلاغات بالمخالفة على الرقم 1900

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