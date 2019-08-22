الدوري الإنجليزي: آمال أرسنال تصطدم بأول اختبار حقيقي أمام ليفربول

لندن- الوئام:

سيتواجه الفريقان الوحيدان اللذان يستمتعان بسجل مثالي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت عندما يحل أرسنال في ثوبه الجديد ضيفا على ليفربول في مباراة ستوضح مدى تطور النادي اللندني.

وبدأ فريق المدرب أوناي إيمري الموسم بقوة بانتصاره على مستضيفه نيوكاسل يونايتد ثم على ضيفه بيرنلي لكنه ليس بحاجة للنظر إلى الماضي البعيد لمعرفة أنه سيخوض اختبارا مختلفا.

وفي ديسمبر كانون وخلال الحديث عن التطور في الموسم الأول تحت قيادة إيمري تعرض أرسنال لهزيمة مخجلة 5-1 في أنفيلد أحرز خلالها البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف.

وكانت مباراة أوضحت مدى تأخر الفريق القادم من شمال لندن عن المنافسين الحقيقيين على اللقب وكانت الحلقة الأخيرة في مسلسل السقوط المدوي في أنفيلد.

وقبل هذه المباراة خسر أرسنال 4-صفر و3-1 في ليفربول في وجود المدرب أرسين فينجر لكن هناك حالة من التفاؤل تحيط بالنادي بعد فترة انتقالات مثمرة.

وترك الإسباني داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد، بصمته كما جاءت بداية المدافع البرازيلي ديفيد لويز قوية.

وأحاطت ضجة كبيرة بانضمام الجناح نيكولا بيبي الذي يمكنه صناعة الكثير للمهاجمين البارزين ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك

أوباميانج.

ولم يشارك بيبي، القادم من ليل في صفقة قياسية لأرسنال مقابل 72 مليون جنيه استرليني (87 مليون دولار)، في التشكيلة الأساسية حتى الآن لكنه أظهر إمكاناته في مشاركته كبديل في الفوز 2-1 على بيرنلي.

وعادل ليفربول بطل أوروبا رقمه القياسي بالفوز في 11 مباراة متتالية في الدوري الممتاز ولم يخسر على ملعبه في آخر موسمين وكانت هزيمته الأخيرة في أنفيلد أمام كريستال بالاس في أبريل نيسان 2017.

وسيستمر غياب البرازيلي أليسون بيكر الحارس الأساسي للفريق وسيكون على المدرب يورجن كلوب الاعتماد على الإسباني أدريان.

ويخرج مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي اكتفى بالتعادل مع ضيفه توتنهام هوتسبير يوم السبت، لمواجهة صعبة باستاد فيتاليتي ضد بورنموث بقيادة المدرب إيدي هاو.

ويلعب توتنهام ضد نيوكاسل المتعثر الذي خسر أول مباراتين في الموسم مع المدرب الجديد ستيف بروس.

وتنطلق الجولة عندما يستضيف أستون فيلا الوافد الجديد، الذي ما زال بدون نقاط في عودته إلى دوري الأضواء، منافسه إيفرتون الساعي لتحقيق آماله والتقدم من بين أول ستة مراكز هذا الموسم.

ويأمل مانشستر يونايتد، الذي تعادل مع مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين، في العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف كريستال بالاس في أولد ترافورد يوم السبت.وستكون المباراة هي المواجهة الأولى بين أرون وان بيساكا مدافع

يونايتد الجديد ضد الفريق الذي رحل عن صفوفه في الصيف الحالي.