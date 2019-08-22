انسحاب مرشّح ديموقراطي ثالث من السباق الرئاسي الأميركي

واشنطن- الوئام:

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأميركية الديموقراطي جاي إنسلي مساء امس الأربعاء انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض بذلك إلى 22 عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لخوض السباق الرئاسي.

وإنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

وإنسلي، الحاكم التقدّمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، كان رصيده في استطلاعات الرأي على الدوام أقلّ من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديموقراطيين.

وقال إنسلي (68 عاماً) في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء “أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيساً، لذلك أنا أنسحب من السباق”.

ومنذ دخوله السباق الرئاسي في آذار/مارس جعل إنسلي من ملف حماية البيئة العمود الفقري لحملته الانتخابية.

وكان إنسلي قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي في ولاية آيوا إنّ “التغيّر المناخي هو الموضوع الأهمّ ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمكافحته”.

ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي فإنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن يتصدّر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديموقراطي بنسبة 28,8% يليه السناتور بيرني ساندرز (16%) ثم السناتورة إليزابيث وورن (15,4%).