رسمياً: دوري كرة القدم للسيدات ينطلق في السودان الشهر المقبل

الخرطوم- الوئام:

قالت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم إن “دوري كرة القدم للسيدات سينطلق في السودان الشهر المقبل، وسيتضمن مشاركة 18 نادياً في ثلاث مناطق مختلفة في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير”.

وقالت مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني، ميرفت حسين “ستبدأ منافسات دوري كرة القدم النسائية لأول مرة في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة 18 نادياً”، مشيرة إلى أن العمل جار على تكوين منتخب وطني نسوي لتمثيل السودان في المحافل الدولية ايضاً.

وجاء الإعلان عن إطلاق دوري السيدات ليتزامن مع حلف اليمين للمجلس السيادي الذي يضم في عضويته مدنيين وعسكريين ليحل بدلاً من المجلس العسكري الذي استلم الحكم في أبريل (نيسان) الماضي عندما أجبر البشير على ترك السلطة بعد أشهر شهدت الكثير من الاحتجاجات.

واللافت في المجلس الجديد أنه يضم في عضويته 11 فرداً بينهم سيدتين من المدنيين.

واعتبرت اللاعبة ريان إبراهيم رجب خلال حصة تدريبية مع ناديها التحدي أن إطلاق دوري للسيدات كان مستبعداً تماماً قبل عام وقالت في هذا الصدد “في الماضي، كان من الصعب على المرأة ممارسة كرة القدم، كانت هناك تعقيدات عدة تحول دون مشاركتها”.

وأضافت “أما الآن، فان الجميع يتطلع لحقيقة جديدة ويملك طموحات جديدة”.

وانضم السودان رسمياً الى كنف الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1948 وأسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.