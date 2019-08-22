الهلال الأحمر يباشر حادث سير بمطار الملك خالد ينتج عنه ١٢ حالة ووفاة

الرياض- الوئام- محمد السويهري:

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي اثنى عشر حالة اصابة بينها ستة حالات حرجة لحافلة تابعة للخطوط السعودية جراء حادث تصادم وقع في مطار الملك خالد الدولي بمشاركة أكثر من ستة فرق اسعافيه وعنايات وقيادة مساء يوم أمس الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من عمليات مطار الملك خالد بوجود حادث سير نتجه عنه أثنى عشر اصابة وحالة وفالة, حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والأسعافيه والعنيات بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقه خلال عشرين دقيقه من ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم ستة حالات حرجه وأخرى مثلها طفيفه وقد نقل الهلال الأحمر السعودي ثمان حالات منها فيما نقلت جهات ثانية الأربع حالات الأخرى لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مستشفى المملكة المواساة ومسشفى رعاية الرياض.