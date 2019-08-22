«الوئام» تنفرد بنشر تنظيم وتسجيل الطلاب والطالبات في مدارس الطفولة المبكرة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أصدرت وزارة التعليم آلية تنظيم تسجيل الأطفال ونقل الطلاب والطالبات في مدارس الطفولة المبكرة.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأشار التعميم إلى أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال المستجدين والطلاب والطالبات المنقولين إلى مدارس الطفولة المبكرة للعام الدراسي القادم 1441هـ الذي يبدأ يوم الأحد وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم في مدارس الطفولة المبكرة.

وأعلنت الوزارة انه تم وضع التنظيم الخاص بتسجيل الأطفال ونقل الطلاب والطالبات عبر نظام نور، وطالبت جميع الإدارات بالعمل به وبما ورد بدليل القبول والتسجيل في التعليم العام بشأنهم،وإبلاغه لكافة مدارس التعليم الحكومية الابتدائية ورياض الأطفال.

وأشار التعميم إلى لتنظيم تسجيل الأطفال ونقل الطلاب الطالبات في مدارس الطفولة المبكرة وفق ضوابطه وإجراءاته كالتالي :-

أولاً : فصول رياض الأطفال:

سيفتح نظام نور للتسجيل في رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة يوم الأحد تاريخ 24/12/1440 هـ.

والتسجيل في رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة بشأن تنظيم التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441 هـ.

الأولوية في التسجيل للمستوى الثالث ثم للمستوى الثاني وفق الطاقة الاستيعابية في مدارس الطفولة المبكرة.

يسجل تلقائياً من هم على قوائم الانتظار سواء في رياض الأطفال المنتظرين على قوائمها أو في فصول رياض الأطفال الجديدة في حال توفر شواغر في مدارس الطفولة المبكرة على أن يبدأ التسجيل في الروضة الافتراضية للأطفال الذين لم تتوفر لهم مقاعد بتاريخ 9-1-1441.

وسيتم نقل الطلاب والطالبات من وإلى مدارس الطفولة المبكرة ابتداء من يوم الأحد وتاريخ 24/12/1440 من قبل أولياء الأمور وتتولى إدارة التعليم الإشراف والمتابعة فيما يلي:

ربط رياض الأطفال المحدثة في نظام نور مع قائدات المدارس الابتدائية من قبل شؤون المعلمين وفتح القاعات والفصول من قبل قائدات المدارس وإدخال الشواغر حسب فصول التوسع المعتمدة في المبادرة من قبل التخطيط المدرسي مع مراعاة ما ورد في أولاً فقرة (3- 4).

وإذا كانت مدرسة الطفولة المبكرة تستوعب جميع فصول الصفوف الأولية في مدرسة البنين القريبة منها يتم نقل تلك الفصول المدرسة الطفولة المبكرة بعد تأمين احتياجها من المعلمات والتجهيزات اللازمة.

ثانياً: التأكيد على قائدة المدرسة متابعة عمليات طلبات الالتحاق في رياض الأطفال (تسجيل -قبول۔ نقل ۔ مطابقة بيانات ) وقوائم الانتظار وكذلك متابعة نقل الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية وتوزيعهم على الفصول في المدرسة والتأكيد على قائدة المدرسة بتسهيل تسجيل أطفال الجنود المرابطين على الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والأطفال من الأسر ذوي الدخل المحدود وتطبق قواعد وأنظمة تسجيل ونقل الطلاب والطالبات الواردة في تعميم تنظيم التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي 1441هـ وإبلاغ أولياء الأمور بالتالي:

فتح فصول رياض الأطفال جديدة وإسناد تدريس الصفوف الأولية ( أول – ثاني – ثالث

ابتدائي بنين إلى المعلمات في مدارس الطفولة المبكرة

حال نقل فصول الصفوف الأولية من مدرسة بنين إلى مدرسة طفولة مبكرة يحق لولي

الأمر اختيار استمرار الطالب بالدراسة بالمدرسة الجديدة أو البحث عن مدرسة أخرى

يجب أن يحذف ولي الأمر رغبته السابقة المسجلة في نظام نور في حال رغبته تسجيل الطفل في روضة أخرى.