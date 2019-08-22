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ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا

النظام السوري يواصل التصعيد في ريف إدلب

النظام السوري يواصل التصعيد في ريف إدلب
weam.co/608268
بيروت- الوئام:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مواصلة تصعيد طائرات النظام السوري والحليف الروسي بالقصف الجوي على مناطق ريف معرة النعمان الشرقي، ومناطق جنوب إدلب.

وقال المرصد في بيان اليوم الخميس، إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا وجرح نحو 10 آخرين جراء غارات جوية نفذتها طائرات روسية على بلدة الدير الغربي بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية على مناطق متعددة في جنوب حلب إلى 100، فيما ذكر مقتل نحو 28 شخصاً من قوات النظام والمعارضة خلال الاشتباكات والقصف.

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