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لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

«الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا

«الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا
weam.co/608274
الرياض- الوئام:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي للعناية بالشعر يحمل الاسم “حمام زيت كيراتين وطين خاوة Alpha Hair Care Mask CLAY & KERATIN HOT OIL” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات التجميل الخاصة بعناية الشعر والمتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء تشغيله من منتج “حمام زيت كيراتين وطين خاوة Alpha Hair Care Mask CLAY & KERATIN HOT OIL” على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وبيّنت أن المنتج صُنع في تركيا ويحمل تشغيلة رقم (010) وتاريخ صلاحية 2022/01.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلة المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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