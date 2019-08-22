التعليقات: 0

وسط ترقب كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

أسعار الذهب فوق مستوى 1500 دولار

أسعار الذهب فوق مستوى 1500 دولار
weam.co/608278
لندن- الوئام:

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذي يلقيه غدا الجمعة في جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنعقد في يوليو تموز، والذي نُشر أمس الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين
0.5 بالمئة ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية.ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1458.52 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

أسعار الذهب تستقر فوق 1500 دولار

أسعار الذهب تستقر فوق 1500 دولار

الذهب مستقر بعد نزوله دون مستوى 1500 دولار

الذهب مستقر بعد نزوله دون مستوى 1500 دولار

الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم والدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم والدولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>