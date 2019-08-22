طرح آلاف الفرص الوظيفية أمام الشباب والشابات في جدة

جدة- الوئام:

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، الراغبة في المشاركة بملتقى لقاءات جدة 2019 إلى التسجيل إلكترونيا، وطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية البشرية.

ويعقد “هدف” ملتقى لقاءات جدة 2019م، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم 1441هـ (الموافق 16 إلى 18 سبتمبر) المقبل، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويستهدف الملتقى عملاء “هدف” المســتفيدين مــن خدماته وهم : منشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عــن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث يصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عـن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات جدة 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض، الذي عقد في شهر مارس 2019م، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسع في الدعـم المالي لمنشآت القطـاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج.

ويشارك في الملتقـى عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات وبرامـج الدعـم وورش العمـل والنـدوات واللقـاءات الموجهـة لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى.

وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.

ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من “هدف”، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين.

وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.