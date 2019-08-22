مهرجان ولي العهد: «مشهورة» تحسم الشوط الاول و«الصعب» في صدارت شوط القعدان الرئيسي

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم الخميس إقامة اول أشواط الثنايا الصباحية ضمن منافسات الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والهبت أشواط الثنايا التي أقيمت على 5 مسافة كلم حماس الحصور من ملاك الهجن ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «أساطيل» لسعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري بنوماس الشوط السابع محققت افضل توقيت زمني قدرة 7:53:48 وانتزعت «مشهورة » لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري الشوط الرئيسي الأول بتوقيت زمني قدرة 7:57:22

فيما توالت الأشواط الأخرى :

الشوط 2

(الصعب) لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري 8:09:30

الشوط 3

(سلطة) لـ ربيع سميحان حمدان الشمري

الشوط 4

(لطاس) لـ العصيمي نياف صالح ناشي

الشوط 5

(الشاهينية) لـ ضيف الله علي طالب آل سالم البريكي

الشوط 6

(الباسل) لـ مشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني

الشوط 7

(أساطيل) لـ سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري 7:53:48 (أفضل توقيت)

الشوط 8

(جزيل) لـ بدر طويرش محمد الوهيبي