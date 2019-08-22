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وتكلف من "معلمي الصباحي"

“التعليم” تتجه لتكليف معلمي الصباح للتدريس في تعليم الكبار خلال الفصل الأول

“التعليم” تتجه لتكليف معلمي الصباح للتدريس في تعليم الكبار خلال الفصل الأول
weam.co/608304
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

كشفت مصادر مطلعة لـ”الوئام” عن تراجع وزارة التعليم عن تعيين معلمي ومعلمات تعليم الكبار ومحو الأمية عن طريق قوائم الخريجين في جداره، بعد أن توجيهها للإدارات التعليمية في وقت سابق بهذا الصدد، بحيث تكون التعيينات من قوائم الانتظار.

وعلمت المصادر أن الإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم قد طلبت إعداد المعلمين في مدارس تعليم الكبار ومحو الأمية من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات؛ إلا أنها تراجعت ووجهت إدارات تعليم الكبار بتعيين المعلمين كالمعتاد من معلمي ومعلمات الصباحي بأجر إضافي، بحيث لا تتجاوز 12 حصة بواقع 100 ريال للحصة الواحدة.

وأوضحت أن القرار ينطبق فقط على الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، على أن يكون الفصل الثاني من قوائم الانتظار في جداره.

ومن المتوقع أن تبدأ إدارات التعليم من غد الخميس بإعلان أسماء معلمي ومعلمات الليلي ومحو الأمية.

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