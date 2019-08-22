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10 ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية

10 ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية
weam.co/608315
الوئام- عبدالله العازمي

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري والبالغة 10,649,710 ريالات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أن المخصصات شملت بند النظافة بمبلغ 7318400 ريال، وبند المستلزمات التعليمية بمبلغ 1731310 ريالات، وبند النشاط بمبلغ 1600000 ريال، لافتًا إلى أن آليات الصرف تمثلت في إيداع المخصصات في حسابات المدارس، على أن تقوم اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.

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