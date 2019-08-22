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ابتداءً من غد الجمعة

“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية إلى المملكة

“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية إلى المملكة
weam.co/608333
واس- الوئام

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها ستمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية صالحة ومفعّلة عليها إلى المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ابتداءً من يوم غد الجمعة 23 أغسطس 2019م.

ويأتي هذا القرار استنادًا على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعرف الختم الضريبي بأنه “علامة مميزة” يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُّع يلزم منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالختم والنظام للسماح لهم باستيراد وطرح تلك السلع للاستهلاك.

وكانت الهيئة، دعت مستوردي منتجات التبغ في المملكة خلال أواخر مايو الماضي إلى التقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية الذي أتاحته عبر موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA، حيث بدأت الهيئة أولى خطوات مراحل تطبيق الأختام الضريبية بتطبيقها على علب السجائر المستوردة إلى المملكة ابتداءً من 31 مايو 2019م، وستمنع الهيئة بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية ابتداء من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

ويساعد تطبيق الأختام الضريبية على تحقيق فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن قيام المملكة من تحصيل كافة الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

يذكر أنه سيمتد تطبيق الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقًا ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، ومن ثم التطبيق على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.

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