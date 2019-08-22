شاهد.. تفاعل زوار مهرجان ولي العهد للهجن مع عروض السيرك العالمي والعروض الحية

عبدالله العازمي

جذبت فعاليات خيمة السيرك العالمي ومسرح العروض بقرية الهجن في مهرجان ولي العهد للهجن الزوار الذين حرصوا على مشاهده الحركات البهلوانية ومهارات الاستعراض والعروض الكوميدية المقدمة.

وتفاعل زوار قرية الهجن المقامة حاليا في حديقة الملك فيصل ضمن فعاليات موسم الطائف مع سيرك “أمريكانوا” وعروض الضوء والنار، وسط حضور كثيف لمتابعة عروض السيرك البهلوانية والاحترافية الأكروباتية، التي نالت على استحسان الجمهور.

وأوضح مدير سيرك “امريكانو” عبدالرحمن الدبيان أن سيرك “أمريكانو” هو سيرك عالمي يعد من أهم وأعرق عروض السيرك العالمية يقدمه أكثر من 20 عارضاً القادمين من 5 دول من ضمنها: أمريكا وفنزويلا وكولمبيا والمكسيك، مشيراً إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يمثل المحطة الثانية للسيرك في المملكة بعد أن قدم عروضه الأولى بمدينة الرياض.

وبين الدبيان أن العروض تحوي العديد من العروض و الفعاليات التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتمتاز هذه العروض بالمتعةً والأداء العالي، إضافة إلى أنها تشمل تقديم الكثير من العروض الاستعراضية والحركية والضوئية التفاعلية التي تضفي جوًا من روح المرح والمتعة والتفاعل ، مفيداً أن اللجنة المنظمة أولت عناية خاصة للأطفال من ذوي الإعاقة والأيتام من أجل توفير البيئة الملائمة لاحتياجاتهم عبر تخصيص ممرات آمنة ومقاعد خاصة لهم ليتمكنوا من المشاركة في هذه الفعالية ومشاهدة عروض السيرك العالمي .

يذكر إلى أنه تم الاستعداد للفعالية من خلال فريق عمل متكامل للتخطيط والإنشاء وتسخير جميع الإمكانات لإقامة فعالية بهذا الحجم حيث تم التجهيز من وقت مبكر لخيمة السيرك التي تستوعب لأكثر من 250 متفرج.