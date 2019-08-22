بلدية الدوادمي تكثف جولاتها الميدانية لرفع كفاءة مستوى المنشآت بالمحافظة

الوئام-الدوادمي

تقوم بلدية محافظة الدوادمي ممثلة في ‏إدارة الرقابة الشاملة بتكثيف جولاتها الميدانيه اليومية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة بهدف رفع كفاءة مستوى المُنشآت بالمحافظة ..

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة الدوادمي الأستاذ ،نواف الدلبحي أنه وفقاً لتوجيهات رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس، عادل بن عبدالله الشهري ترتفع وتيرة العمل الميداني اليومي للرقابة الشاملة وذلك حرصاً من سعادته على الرفع من مستوى الخدمات المقدمة بالمنشآت الغذائيه ..

وأشار الدلبحي أن إدارة الرقابة الشاملة مستمرة في أعمالها على مدار الساعة وذلك من خلال مباشرتها للبلاغات الواردة إليها من مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 940 الذي يُعد إستكمالاً لبرنامجها الرقابي على المنشأت ذات العلاقة .

منوهًا بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن كل الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية عبر مركز الإتصال الموحد 940