قال مسؤول بوزارة الخارجيةالأمريكية، اليوم، الخميس، إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي، الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا انتهى أجله بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سيُلغى إذا حصلت على الصواريخ الروسية.
وأحجم متحدث من شركة ريثيون عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.
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أمريكا تلغي عرض بيع نظام باتريوت لتركيا
قال مسؤول بوزارة الخارجيةالأمريكية، اليوم، الخميس، إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي، الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا انتهى أجله بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.