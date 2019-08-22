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أمريكا تلغي عرض بيع نظام باتريوت لتركيا

أمريكا تلغي عرض بيع نظام باتريوت لتركيا
weam.co/608374

قال مسؤول بوزارة الخارجيةالأمريكية، اليوم، الخميس، إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي، الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا انتهى أجله بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سيُلغى إذا حصلت على الصواريخ الروسية.
وأحجم متحدث من شركة ريثيون عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.

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