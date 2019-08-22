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نقل تمنيات القيادة له بالشفاء العاجل

سفير خادم الحرمين لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار (صور)

سفير خادم الحرمين لدى تركيا يزور المواطن الذي تعرض لإطلاق نار (صور)
weam.co/608382

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم المواطن الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه.
ونقل معاليه تمنيات القيادة الرشيدة له بالشفاء العاجل، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة له. مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الدائم على المواطنين أينما كانوا.
وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

 

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