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لعدم توافقه مع المعايير الدولية

الوادا توقف معمل الهند للكشف عن المنشطات

الوادا توقف معمل الهند للكشف عن المنشطات
weam.co/608403
نيودلهي -الوئام:

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) إنها أوقفت المعمل الوطني للكشف عن المنشطات في نيودلهي لمدة ستة أشهر لعدم توافقه مع المعايير الدولية.

وبدأ الإيقاف منذ يوم الثلاثاء وهو ما يمنع المعمل من أي أنشطة متعلقة بالكشف عن المنشطات من بينها تحليل عينات البول والدم.

وسيتم نقل كل العينات التي لم تخضع للكشف أو تكون في مرحلة التأكد من حالتها إلى معمل آخر حاصل على ترخيص الوادا.

وقالت الوادا في بيان إنها اكتشفت عدم توافق المعمل مع المعايير الدولية في زيارة إلى الهند.

ولو نجح المعمل في إرضاء مجموعة خبراء معامل الوادا التي اكتشفت المشكلة فربما يؤدي الأمر إلى رفع الإيقاف مبكرا.

وأشارت الوادا إلى أنها ربما تمدد الإيقاف لستة أشهر أخرى لو استمر عدم توافق المعمل الهندي مع المعايير.

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