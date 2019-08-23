كوريا الشمالية: مستعدون للحوار أو المواجهة مع أمريكا

سول – وكالات – الوئام

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية ري يونج هو قوله، اليوم الجمعة، إن بيونجيانج مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، محذرًا واشنطن من الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.

وتوقفت المحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير (شباط) بفيتنام.

والتقى ترامب وكيم مرة أخرى في يونيو (حزيران) عند الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد.

وقال ري “إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحلم بتحقيق كل شيء من خلال العقوبات فيجب علينا إما أن نتركها تواصل الحلم، أو نعمل على تبديده”.

وأضاف “نحن مستعدون لكل من الحوار والمواجهة. إذا حاولت الولايات المتحدة مواجهتنا بالعقوبات وعدم التخلي عن وضع المواجهة فسيكون ذلك سوء تقدير منها”.

واتهم الوزير الكوري الشمالي أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإلقاء “ظلال قاتمة” على المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية قائلا إن بومبيو يولي طموحاته السياسية أهمية على السياسة الخارجية الحالية لبلاده.

وتأتي تصريحات ري ردا على تصريحات أدلى بها بومبيو، هذا الأسبوع، قال فيها إنه إذا لم تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي فإن الولايات المتحدة ستبقي على أقوى عقوبات في التاريخ، بينما تحاول إقناع كوريا الشمالية بأن نزع السلاح هو الطريق الصحيح.

كان المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيجن، الذي يقود المحادثات معها على مستوى فرق العمل، قد وصل إلى سول يوم الثلاثاء لمناقشة المحادثات.

وتوقع كيم هيون-تشونج، نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية قريبا، وذلك بعد اجتماعه مع بيجن يوم الخميس.