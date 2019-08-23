شاهد: سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

يتفاعل موسم الطائف “مصيف العرب” مع مجتمع الطائف بكل مكوناته فيقدم لهم الدعم والفرص؛ والعديد من المنصات والتسهيلات، وكان للأسر المنتجة نصيب؛ من خلال تخصيص “سوق عكاظ” لمنطقة خاصة تجمع أكثر من 40 نوعاً من فنون الطهي التي تقدمها الأسر المنتجة عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

والتي يشكل أبناء الطائف معظمها سواء من أصحاب المشاريع أو العاملين في وظائف مؤقتة خلال الموسم، ليقدموا أصنافاً من الأطباق المتنوعة، وجلسات أرضية أو على المقاعد الخشبية المناسبة لأجواء المكان.



يقدم المطعم الجيزاني “تنور زمان” لزوار سوق عكاظ؛ أصنافاً متنوعة من المائدة الجيزانية على أيدي مالكته “أم فيصل” وعائلتها حيث تواجدت في الطائف قبل بداية الموسم لتشرف بنفسها على بناء التنور المستخدم للطهي لتقدم لمحبي المطبخ الشعبي ما يتوقعونه من نكهات أصيلة، حيث بدأت مريم العنبري ” ام فيصل” عملها الخاص قبل 9 سنوات وذلك بعمل خلطاتها الخاصة من بهارات الكبسة المتنوعة وخلطة الماجي الصحية والمصنوعة بالكامل من منتجات محلية وطبيعية والخالية من الملح.

وقالت: إن بدايتي الفعلية كانت بإنتاج خلطاتي الخاصة من البهارات وإعداد الأطباق الجيزانية وبيعها من المنزل، ومع الوقت بدأ العمل بالتوسع فقررنا المشاركة في معارض الأسر المنتجة داخل وخارج المملكة.

وشكل موسم الطائف فرصة حقيقية لها وللعديد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتحقيق حلمهم بامتلاك أعمالهم الخاصة والتواصل مباشرة مع العملاء، كمطعمها الذي شهد انطلاقته الأولى من خلال سوق عكاظ، والذي يحظى بإقبال واضح من مرتادي السوق، لنكهاته المميزة وأسعاره المناسبة للجميع، وتفخر بأن عدد كبيرا من رواد مطعمها من كبار الشخصيات والمسؤولين، ومن أهم الأطباق التي تقدمها الحنيذ، المغش الجيزاني، البرمة، اللحوح والرز المندي، وتؤكد أم فيصل أن الداعم الرئيسي لها هم أفراد أسرتها كونها واجهت العديد من المحبطين في بداية عملها الخاص.

الجدير بالذكر أن الجهات المعنية في موسم الطائف قدمت الدعم والخدمات المطلوبة للأسر المنتجة المشاركة في سوق عكاظ من الناحية الإدارية، التنظيمية والإشرافية، مع تطبيق اعلى معايير الصحة والنظافة والأمن والسلامة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وإعطائهم الفرصة لتذوق النكهات المختلفة لترضي أذواق الزوار حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

من جهة اخرى أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن الفائزين بجائزة أفضل منشاة إسكان سياحي خلال موسم الطائف 2019 ، الذي انطلق مع مطلع شهر أغسطس الحالي، وسلم معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني الجوائز للفائزين اليوم بمقر المحافظة بحضور نورة العكيل المدير التنفيذي لموسم الطائف.



وفاز بالمركز الأول كأفضل فندق بالموسم فندق أوالف، وتسلم درع تكريمهم مدير عام الفندق محمد بن خالد الغامدي، وحققت جائزة أفضل شقق فندقية شقق رماج، وتسلم تكريمها المدير العام للشقق الأستاذة هند المفتي، وذهبت جائزة أفضل منشاة نزل سياحي بالطائف لفندق أرائك، وتسلمها مديرها العام محمد بن عائض القحطاني، وتسهم الجائزة في تقوية العلامة التجارية للمنشأة كونها صادرة عن جهة حكومية مشرفة على قطاع الإيواء.



وقال الميموني في تصريح صحفي عقب مراسم التكريم، “أن مثل هذه الجوائز محفز مهم لقطاع الإيواء من جهات رسمية معنية بهذا القطاع، ومتخصصة في تقييمه ووضع المعيايير التي يجب أن يلتزم بها لخدمة الزوار والسواح، ونتمنى أن تكون بداية جديدة لتنافس أفضل في هذا القطاع ويظهر أثر ذلك في تحقيق خدمة أيجابية لزوار الطائف من الداخل الخارج، منوها في هذا الصدد بما حققه موسم الطائف الأول بدعم قيادتنا ومتابعة وحرص هيئة السياحة من قبول لدى أهالى الطائف وتفاعل كبير من جميع فئات الزوار من مختلف أرجاء الوطن ومن الدول المجاورة “.



يذكر أن مراحل الترشيح للجائزة قد استهلت بفتح مجال الترشيح وإعلانه، ثم المراجعة بعد إغلاق الترشيح والـتأكد من مطابقة الشروط وفق اللوائح، وشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في التدقيق والمراجعة أمانة الطائف والدفاع المدني وجامعة الطائف،ثم فتح المجال لتصويت الجمهور الكترونيا، ثم جرى تنفيذ زيارات ميدانية سرية على الجهات المرشحة لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق شروط المسابقة.

وكانت الهيئة قد وضعت عدد من الشروط لجائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف وفق رؤية خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة الفندقية بمختلف أنواعها بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسواح وسعيا للوصول لأفضل المستويات في جودة ومعياير تقييم قطاع الإيواء، ومن أبرز الشروط أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف وجودة الخدمة المقدمة، وعدم وجود شكاوى من النزلاء على المنشأة، وكذلك تطبيق هوية موسم الطائف وتميز التقييم للمنشأة من النزلاء.