تطبيق «Delta Chat» دردشة عبر البريد الإلكتروني

وكالات - الوئام:

على خلاف النهج المتبع في تطوير تطبيقات التراسل الفوري يعتمد تطبيق Delta Chat على عناوين البريد الإلكتروني والخوادم.

ويروج مطورو هذا التطبيق لفكرتهم الأساسية بأن كل شخص لديه عنوان بريد إلكتروني يمكن استعماله للدردشة عبر التطبيق. وحتى الأشخاص الذين لا يستخدمون تطبيق التراسل الفوري، فإنه يمكن الوصول إليهم عن طريق البريد الإلكتروني.

ومن الناحية التقنية فإن التطبيق في واقع الأمر عبارة عن تطبيق بريد إلكتروني مع واجهة عصرية للدردشة، حيث يمكن إرسال الرموز التعبيرية والمرفقات مثل الصور ومقاطع الفيديو بدون أية مشكلات، غير أنه يتعذر من الناحية التقنية إجراء الدردشة بالصوت أو الفيديو.

ويمتاز التطبيق بالعديد من نقاط الأمان، حيث يُوفر تشفيراً كاملاً وتلقائياً من البداية إلى النهاية، كما أنه يعتبر من التطبيقات مفتوحة المصدر، فضلاً عن أنه يقوم بإظهار المستخدمين المعروفين تلقائياً، ويعمل بسرعة فائقة، نظراً لأنه يعتمد على بروتوكول Push-IMAP لمزامنة الرسائل.

ويتوفر الإصدار المبكر Early Access من التطبيق للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد، كما يوجد إصدار Beta لأجهزة أبل الجوالة وأجهزة سطح المكتب وحواسيب لينوكس وأجهزة الماك، والذي يمكن للمستخدم تجريبه حاليا.